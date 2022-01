Papa: "Tanti i bambini costretti a lavorare, è terribile" (Di mercoledì 12 gennaio 2022) AGI - Penso "a tutti i lavoratori del mondo, in modo particolare a quelli che fanno lavori usuranti nelle miniere e in certe fabbriche; a coloro che sono sfruttati con il lavoro in nero; alle vittime del lavoro - abbiamo visto che in Italia ce ne sono parecchie - ai bambini che sono costretti a lavorare e a quelli che frugano nelle discariche per cercare qualcosa di utile da barattare". Così Papa Francesco durante l'Udienza Generale. Il Pontefice ha poi ribadito a braccio la sua riflessione: "Mi permetto di ripetere questo che ho detto: i lavoratori nascosti, i lavoratori che fanno usuranti, nelle miniere... pensiamo a loro... i lavoratori sfruttati nel lavoro nero", quando "lo stipendo è di contrabbando", "senza pensione" e "oggi c'è il lavoro in nero e tanto". Francesco ha continuato il suo appello per le vittime ... Leggi su agi (Di mercoledì 12 gennaio 2022) AGI - Penso "a tutti i lavoratori del mondo, in modo particolare a quelli che fanno lavori usuranti nelle miniere e in certe fabbriche; a coloro che sono sfruttati con il lavoro in nero; alle vittime del lavoro - abbiamo visto che in Italia ce ne sono parecchie - aiche sonoe a quelli che frugano nelle discariche per cercare qualcosa di utile da barattare". CosìFrancesco durante l'Udienza Generale. Il Pontefice ha poi ribadito a braccio la sua riflessione: "Mi permetto di ripetere questo che ho detto: i lavoratori nascosti, i lavoratori che fanno usuranti, nelle miniere... pensiamo a loro... i lavoratori sfruttati nel lavoro nero", quando "lo stipendo è di contrabbando", "senza pensione" e "oggi c'è il lavoro in nero e tanto". Francesco ha continuato il suo appello per le vittime ...

