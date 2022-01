Papa Francesco:'Il Governo dia la possibilità a tutti di lavorare' (Di mercoledì 12 gennaio 2022) "In questi tempi di pandemia tante persone hanno perso il lavoro, lo sappiamo, e alcuni, schiacciati da un peso insopportabile, sono arrivati al punto di togliersi la vita. Vorrei oggi ricordare ... Leggi su tg.la7 (Di mercoledì 12 gennaio 2022) "In questi tempi di pandemia tante persone hanno perso il lavoro, lo sappiamo, e alcuni, schiacciati da un peso insopportabile, sono arrivati al punto di togliersi la vita. Vorrei oggi ricordare ...

Advertising

vaticannews_it : #11gennaio #PapaFrancesco, intorno alle 19, si è recato nel negozio 'Stereosound' per benedire i locali recentement… - vaticannews_it : #11gennaio Il telegramma di #PapaFrancesco alla famiglia di #DavidSassoli, “credente animato di speranza cristiana… - repubblica : L'insolita visita di papa Francesco: arriva a sorpresa in una Fiat 500 nel negozio di dischi al centro di Roma [di… - ADM_assdemxmi : Il Papa: «Il lavoro è spesso ostaggio dell'ingiustizia sociale» - fedenonesiste : RT @Wonderlover85: Quello che penso di Papa Francesco non posso realmente dirlo. -