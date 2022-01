Papa Francesco in un negozio di dischi a Roma | le foto e il video

(Di mercoledì 12 gennaio 2022), già cliente dell'attività commerciale, ha deciso di fare una sorpresa alla titolare di unnel centro di, la quale ha dichiarato: 'E' stata un'emozione immensa'. Ieri seraha fatto una sorpresa alla titolare dello Stereosound, undinel centro di, al fine di "benedire il locale ristrutturato". A diffondere lee idel momento è stato il vaticanista spagnolo Javier Martínez-Brocal, direttore dell'agenzia Rome Reports. Il direttore, che si trovava per caso davanti alnel tardo pomeriggio, ha filmato l'uscita di Bergoglio con una busta bianca sotto il braccio: secondo quanto rivelato da alcune testate ...

Advertising

vaticannews_it : #11gennaio #PapaFrancesco, intorno alle 19, si è recato nel negozio 'Stereosound' per benedire i locali recentement… - CardRavasi : Ecco l'audioteca curata dal Pontificio Consiglio della Cultura che accoglie i materiali musicali donati da Papa Fra… - vaticannews_it : #11gennaio Il telegramma di #PapaFrancesco alla famiglia di #DavidSassoli, “credente animato di speranza cristiana… - an12frnc : RT @RadioItalia: Papa Francesco in un negozio di dischi.'Il Santo Padre è appassionato di musica' racconta la proprietaria del negozio. 'Er… - LauraSi98481826 : @LaStampa Sto con Papa Francesco! -

Ultime Notizie dalla rete : Papa Francesco

Le menzogne del capitano Schettino sulla gravità del naufragio della Costa Concordia Quando la Capitaneria di Porto di Livorno si mette in contatto con la Costa Concordia , il comandante...Ha sorpreso tutti la visita di A Tv2000 la figlia del titolare del negozio ha raccontato la gioia nel vedere il pontefice. 'Ieri verso le 19 è arrivato. È stata una gioia immensa accoglierlo nel nostro negozio, siamo rimasti senza parole', ha detto Tiziana ai microfoni del Tg2000, il telegiornale di Tv2000. Leggi anche >...Nuntiamus vobis: una gioia dopo l'altra: feste natalizie, Capodanno, Befana, Tricolore garrente (per pochi intimi) ed ora, ciliegina sulla torta di questo inizio 2022, pure il nuovo vescovo Giacomo Mo ...Ha sorpreso tutti la visita di Papa Francesco in un negozio di dischi. A Tv2000 la figlia del titolare del negozio ha raccontato la gioia nel vedere il pontefice. «Ieri verso le ...