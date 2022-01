Papa Francesco a sorpresa nel negozio di dischi, la figlia del titolare: 'Una gioia immensa' (Di mercoledì 12 gennaio 2022) Ha sorpreso tutti la visita di A Tv2000 la figlia del titolare del negozio ha raccontato la gioia nel vedere il pontefice. 'Ieri verso le 19 è arrivato Papa Francesco. È stata una gioia immensa ... Leggi su leggo (Di mercoledì 12 gennaio 2022) Ha sorpreso tutti la visita di A Tv2000 ladeldelha raccontato lanel vedere il pontefice. 'Ieri verso le 19 è arrivato. È stata una...

Advertising

vaticannews_it : #11gennaio #PapaFrancesco, intorno alle 19, si è recato nel negozio 'Stereosound' per benedire i locali recentement… - CardRavasi : Ecco l'audioteca curata dal Pontificio Consiglio della Cultura che accoglie i materiali musicali donati da Papa Fra… - vaticannews_it : #11gennaio Il telegramma di #PapaFrancesco alla famiglia di #DavidSassoli, “credente animato di speranza cristiana… - blusewillis1 : RT @sempreciro: Sorpresa a Roma, Papa Francesco entra in un negozio di dischi 'Vi è arrivato l'ultimo di Madonna?' - sempreciro : Sorpresa a Roma, Papa Francesco entra in un negozio di dischi 'Vi è arrivato l'ultimo di Madonna?' -