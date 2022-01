Paola Turani nostalgica | “Lo stiamo organizzando” | il profondo sguardo ammalia

(Di mercoledì 12 gennaio 2022)si mostra in vari luoghi ed è bella da togliere il fiato, con unodavveronte e travolgente ha mandato il web totalmente in tilt Con la… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Sara Fonte su BlogLive.it.

Advertising

chiaracm__ : ma quanto è bello il figlio di Paola turani un patatino?????? - NataStanca91 : RT @Wonderlover85: Ho visto un post con due foto di Paola Turani che paragonava il suo corpo di due anni fa a quello di oggi a tre o quattr… - queencav_ : Personaggi più odiosi dei social e non (comincio io): - Fabrizio Corona - Chiara Biasi - Paola Turani - Diana del bufalo #GFvip #ferragnez - vr_elisa : RT @Wonderlover85: Ho visto un post con due foto di Paola Turani che paragonava il suo corpo di due anni fa a quello di oggi a tre o quattr… - MediasetTgcom24 : Body Positivity, Paola Turani con qualche chilo aggiunto: “Sono ancora più felice” #paolaturani… -

Ultime Notizie dalla rete : Paola Turani

BlogLive.it

osa con uno scatto che lascia tutti spiazzati. La sua bellezza in continua e affascinante evoluzione., la splendida influencer non smette mai di stupire il suo pubblico. ...La modella e influencersi mostra senza filtri, lanciando un bellissimo messaggio di body positivity dopo la gravidanza. Una gravidanza a lungo sognata e agognata quella di, che ora abbraccia e ...Paola Turani si mostra in vari luoghi ed è bella da togliere il fiato, con uno sguardo davvero ammaliante e travolgente ha mandato il web totalmente in tilt Con la sua solita ed incredibile bellezza ...La modella e influencer Paola Turani si mostra senza filtri, lanciando un bellissimo messaggio di body positivity dopo la gravidanza. Una gravidanza a lungo sognata e agognata quella di Paola Turani, ...