Pallanuoto, Euro Cup 2022: non si gioca Telimar-Ortigia. Casi Covid tra gli aretusei, la LEN sospende la decisione sulla gara (Di mercoledì 12 gennaio 2022) Non si giocherà la semifinale d’andata dell’Euro Cup 2021-2022 di Pallanuoto tutta siciliana tra Telimar e CC Ortigia prevista oggi alle 19.30: troppi Casi Covid tra gli aretusei, impossibilitati a recarsi a Palermo. Si giocherà regolarmente, invece, in Spagna lo scontro tutto catalano tra CN Barcellona e CN Sabadell. La LEN ha deciso di sospende per il momento la decisione sul derby italiano. Il ritorno è previsto il 9 febbraio. Per la 17ma volta in 29 stagioni ci sarà almeno una finalista italiana: l’Ortigia aveva centrato l’obiettivo nel 2020, nell’edizione poi annullata per la pandemia. Questa la comunicazione ufficiale della LEN: “Champions League ed Euro Cup: due partite sospese. ... Leggi su oasport (Di mercoledì 12 gennaio 2022) Non si giocherà la semifinale d’andata dell’Cup 2021-ditutta siciliana trae CCprevista oggi alle 19.30: troppitra gli, impossibilitati a recarsi a Palermo. Si giocherà regolarmente, invece, in Spagna lo scontro tutto catalano tra CN Barcellona e CN Sabadell. La LEN ha deciso diper il momento lasul derby italiano. Il ritorno è previsto il 9 febbraio. Per la 17ma volta in 29 stagioni ci sarà almeno una finalista italiana: l’aveva centrato l’obiettivo nel 2020, nell’edizione poi annullata per la pandemia. Questa la comunicazione ufficiale della LEN: “Champions League edCup: due partite sospese. ...

Advertising

GiornCittadino : Pallanuoto, il TeLiMar ospita il C.C. Ortigia nell’andata della semifinale di LEN Euro Cup - sportface2016 : #Pallanuoto, #EuroCup: focolaio di #COVID19 all'#Ortigia, niente trasferta a Palermo col #Telimar - Lasiciliaweb : Euro Cup: troppi positivi, Ortigia rinuncia Pallanuoto: salta il derby con il Telimar Palermo valido per la semifin… - lasiciliait : Pallanuoto: 9 positivi in squadra, l'Ortigia rinuncia alla semifinale d’andata della Len Euro Cup… - blogsicilia : #notizie #sicilia Sfida storica tra Telimar ed Ortigia, di fronte per le semifinali di andata di Len Euro Cup -… -