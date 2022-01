Pallanuoto, Champions League 2022: Jug Adriatic Dubrovnik-Pro Recco 11-8. Prima sconfitta per i campioni d’Europa (Di mercoledì 12 gennaio 2022) Arriva la Prima sconfitta esterna ad interrompere il cammino della Pro Recco nella Prima fase a gironi della Champions League 2021-2022 di Pallanuoto: nel match della settima giornata del Girone B, la compagine italiana perde fuori casa per 11-8 contro i croati dello Jug Adriatic Dubrovnik. I campioni d’Europa vanno in vantaggio durante il primo quarto di gara, chiuso in vantaggio dalla Pro Recco per 2-3, poi i croati operano il sorpasso arrivando a metà gara sul 6-5. Nella terza frazione il gap si amplia ancora fino al 10-6, infine nell’ultimo quarto i liguri non trovano la rimonta e si fermano all’11-8 finale. Per la Pro Recco vanno a segno Zalanki e ... Leggi su oasport (Di mercoledì 12 gennaio 2022) Arriva laesterna ad interrompere il cammino della Pronellafase a gironi della2021-di: nel match della settima giornata del Girone B, la compagine italiana perde fuori casa per 11-8 contro i croati dello Jug. Ivanno in vantaggio durante il primo quarto di gara, chiuso in vantaggio dalla Proper 2-3, poi i croati operano il sorpasso arrivando a metà gara sul 6-5. Nella terza frazione il gap si amplia ancora fino al 10-6, infine nell’ultimo quarto i liguri non trovano la rimonta e si fermano all’11-8 finale. Per la Provanno a segno Zalanki e ...

