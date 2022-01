Pallamano | Qualificazioni Mondiali 2023 | i convocati dell’Italia per le tre partite a Torshavn

(Di mercoledì 12 gennaio 2022) L’Italia si appresta a disputare la prima fase della qualificazione aidi. La nostra Nazionale cercherà di primeggiare a(Isole Far Oer), dove nel weekend andranno in scena treche decideranno gli accederà alla seconda fase e potrà proseguire la propria rincorsa alla rassegna iridata. L’Italia incrocerà la Lettonia venerdì 14 gennaio (ore 18.00), il giorno successivo (ore 20.30) se la dovrà vedere con i padroni di casa e domenica 16 gennaio (ore 16.30) sfiderà il Lussemburgo. Le prime due classificate avanzeranno e gli azzurri hanno tutte le carte in regola per superare lo scoglio. Il DT Riccardo Trillini ha scelto i 18 giocatori con cui affrontare le tre sfide. C’è soltanto una variazione rispetto allo stage di Lasko, ovvero l’uscita di Giovanni Pavani. Il trio ...

Advertising

zazoomblog : Pallamano Qualificazioni Mondiali 2023: Italia mai così competitiva da anni ora serve un po’ di fortuna nel sortegg… - zazoomblog : Pallamano Qualificazioni Mondiali 2023: la formula. Girone preliminare poi un doppio play-off per staccare il pass.… - zazoomblog : Pallamano Qualificazioni Mondiali 2023: il calendario delle partite dell’Italia. Programma orari tv streaming -… -

Ultime Notizie dalla rete : Pallamano Qualificazioni

Tuttavia, la strada che porta alla rassegna in Svezia e Polonia è ancora molto lunga e tortuosa, e dopo questa prima fase l'avversaria più temibile sarà sicuramente la sfortuna. Tutto o quasi ...Ma non è finita qui. Certe della partecipazione ai Mondiali sono solo Danimarca campione in carica e le ospitanti Svezia e Polonia , con la rassegna continentale che assegnerà altri tre posti, mentre ...L'Italia si appresta a disputare la prima fase della qualificazione ai Mondiali 2023 di pallamano. La nostra Nazionale cercherà di primeggiare a Torshavn (Isole Far Oer), dove nel weekend andranno in ...Il cammino della Nazionale italiana di pallamano maschile nelle qualificazioni ai Mondiali 2023 è alle porte, con gli azzurri che questo fine settimana affronteranno nell'ordine Lettonia, Isole Faroe ...