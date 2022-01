Palermo, nuovo giro di tamponi al “Barbera” e allenamento pomeridiano: le ultime (Di mercoledì 12 gennaio 2022) Con l'avvenuta negativizzazione di giron e Buttaro, i tesserati attualmente positivi tra calciatori e membri dello staff sono ventidue Leggi su mediagol (Di mercoledì 12 gennaio 2022) Con l'avvenuta negativizzazione din e Buttaro, i tesserati attualmente positivi tra calciatori e membri dello staff sono ventidue

Advertising

RaiUno : Nuovo appuntamento con @albertoangela per scoprire le #Meraviglie d’Italia. Tappe della puntata di stasera… - Mediagol : Palermo, nuovo giro di tamponi al “Barbera” e allenamento pomeridiano: le ultime - Ciffrato : RT @lenotedeltempo: L'uomo è come un albero e in ogni suo inverno levita la primavera che reca nuove foglie e nuovo vigore. Vasco Pratolin… - CittadinidiTwtt : On line il nuovo sito internet di @AMG_Energia, partecipata del @ComunePalermo - palermo24h : Siracusa. Contagio da Coronavirus, green pass da guarigione come sbloccarlo e avere il nuovo -