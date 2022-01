Pagelle Inter-Juventus | voti Supercoppa Italiana

(Di mercoledì 12 gennaio 2022)LIVE2022(3-5-2) Handanovic Skriniar De Vrij Bastoni Dumfries Barella Brozovic Calhanoglu Perisic Dzeko Lautaro Martinez All. Simone Inzaghi(4-3-3) Perin De Sciglio Rugani Chiellini Alex Sandro McKennie Locatelli Rabiot Kulusevski Morata Bernardeschi All. Allegri Foto: Lapresse

Advertising

infoitsport : Inter-Lazio, le pagelle dei quotidiani: garanzia Immobile, molti biancocelesti in ombra - LALAZIOMIA : Pagelle Inter - Lazio 2-1: highlights e voti fantacalcio - Calcio Magazine - Fantacalciok : Pagelle Inter – Lazio 2-1: highlights e voti fantacalcio - Calciodiretta24 : Pagelle Inter - Lazio 2-1: highlights e voti fantacalcio - luciocaputo01 : Pagelle di Ermes Massignani su #InterLazio #Inter #SerieA -

Ultime Notizie dalla rete : Pagelle Inter

de Roon 6 : fa il suo dovere, servirà di più domenica con l'). Demiral 6: fa quel che deve fare con Okereke, si sacrifica e non toglie il piede quando serve. Palomino 6: francobolla Johnsen e, ...... Venezia - Empoli alle 1:.00, Roma - Cagliari alle 18.00 e Atalanta -alle 20:45. Lunedì 17 ... CanaleSassuolo.it, insieme all'ampio post - partita con tabellino,, dichiarazioni e commenti.L'Atalanta conquista il passaggio ai quarti di finale di Coppa Italia battendo il Venezia per 2-0. Ecco le pagelle dei nerazzurri. Musso 6 Rimedia ad un suo errore di piede con un ...Atalanta-Venezia 2-0 Musso 6: nessuna difficoltà sui tiri di Okereke, Scalvini lo aiuta sulla bella intuizione diretta in rete di Kiyine. Sbaglia un controllo ...