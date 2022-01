Pagelle Atalanta Venezia | Muriel con classe | Miranchuk opaco – VOTI

(Di mercoledì 12 gennaio 2022) I top e flop e iai protagonisti del match valido per gli ottavi di finale di Coppa Italia 2021/22:Ledei protagonisti del match tra, valido per gli ottavi di finale di Coppa Italia 2021/2022. TOP:, Koopmeiners FLOP: Johnsen,(3-4-2-1): Musso 6; Scalvini 6.5 (66? De Roon 6), Demiral 6.5, Palomino 6; Hateboer 6, Freuler 6.5, Koopmeiners 7, Pezzella 6.5 (73? Maehle 6.5); Pessina 6.5,5.5;7 (73? Pasalic 6.5).(3-5-2): Lezzerini 6.5; Ampadu 6, Svoboda 5.5, Caldara 6; Crnigoj 6 (54? Mazzocchi 5.5), Tessmann 6, Fiordilino 5.5 (77? Peretz sv), ...

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo I top e flop e i voti ai protagonisti del match valido per gli ottavi di finale di Coppa Italia 2021/22:Venezia Ledei protagonisti del match trae Venezia, valido per gli ottavi di finale di Coppa Italia 2021/2022. TOP: Muriel, Koopmeiners, Pessina FLOP: Con un gol per tempo (il primo di Luis Muriel, il secondo di Joakim Maehle) l'Atalanta supera il Venezia e conquista il passaggio ai quarti di finale di Coppa Italia dove sfiderà la vincente di Napoli ... Come a ogni match, CalcioAtalanta vi offre l'opportunità di assegnare un voto a ciascun giocatore sceso in campo Un gol di Luis Muriel dopo una manciata di minuti e uno di Joakim Maehle nel finale, ba ...