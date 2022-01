Pagelle Atalanta-Venezia 2-0 | voti e tabellino ottavi di finale Coppa Italia 2021 2022

Leggi su sportface

(Di mercoledì 12 gennaio 2022) Le, i, il, le ammonizioni e i gol di, match valevole per glididella. Al Gewiss Stadium, un gol per tempo, di Muriel e Maehle domano uncoriaceo che ha sfiorato un paio di volte il gol del pareggio. Tante le proteste degli ospiti sul gol dell’1-0 per un possibile tocco di braccio di Muriel però non ravvisato dal Var. La rete del 2-0 invece arriva su contropiede, tre contro due, che di fatto chiude i giochi. Ai quarti l’affronterà la vincente di Napoli-Fiorentina, in programma domani. IL TABELLONE E GLI ACCOPPIAMENTI IL VIDEO DEI GOL E DEGLI ...