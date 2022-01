Ottavi finale Coppa Italia 2021/22: la programmazione televisiva (Di mercoledì 12 gennaio 2022) Da mercoledì 12 gennaio a giovedì 20 gennaio si giocano gli Ottavi finale Coppa Italia 2021/22 che vedranno sfidarsi tutte le big di Serie A. Sarà come sempre Mediaset a trasmettere gli incontri, dal momento che l’emittente televisiva ne ha acquistato i diritti per le prossime tre stagioni 2021-2024. Otto match andranno in onda in esclusiva in chiaro su Canale 5 e Italia 1, oltre che in streaming e Mediaset Infinity e su sportmediaset.it Ottavi finale Coppa Italia 2021/22: dove e quando verranno trasmessi gli incontri? Di seguito il programma degli Ottavi: Mercoledì 12 gennaio -ATALANTA-VENEZIA, diretta alle ore 17.30, su ... Leggi su sport.periodicodaily (Di mercoledì 12 gennaio 2022) Da mercoledì 12 gennaio a giovedì 20 gennaio si giocano gli/22 che vedranno sfidarsi tutte le big di Serie A. Sarà come sempre Mediaset a trasmettere gli incontri, dal momento che l’emittentene ha acquistato i diritti per le prossime tre stagioni-2024. Otto match andranno in onda in esclusiva in chiaro su Canale 5 e1, oltre che in streaming e Mediaset Infinity e su sportmediaset.it/22: dove e quando verranno trasmessi gli incontri? Di seguito il programma degli: Mercoledì 12 gennaio -ATALANTA-VENEZIA, diretta alle ore 17.30, su ...

Advertising

sportmediaset : #CoppaItalia, gli ottavi di finale in esclusiva su Canale 5 e Italia Uno. La programmazione ?? #SportMediaset… - SerieA : Ottavi di Finale #CoppaItaliaFrecciarossa ?? | Variazioni date e orari: #AtalantaVenezia mercoledì 12 gennaio alle… - SMSNEWSOFFICIAL : Coppa Italia: su Canale 5 e Italia 1 in esclusiva assoluta gli ottavi di finale - ContropiedeA : Sempre più pochi alla vigilia di una partita che non ha appello: gli ottavi di finale di Coppa Italia, in turno uni… - infoitsport : Coppa Italia, ottavi di finale: i calciatori squalificati. Niente diffidati -