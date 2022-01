Ospedalizzazioni Covid, l’Agenas rivela che sale l’occupazione dei posti letto sia in area medica che nelle terapie intensive (Di mercoledì 12 gennaio 2022) In ambito ospedaliero, in relazione a questa violenta ondata di contagi, prosegue il monitoraggio quotidiano condotto dall’Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali (Agenas) che, purtroppo, confermano questo maledetto preoccupante trend. Attualmente, rivela il nuovo bollettino dell’Agenas, per quel che riguarda l’area non critica ospedaliera, i ricoveri sono arrivati al 27% mentre, nelle terapie intensive i pazienti con Covid ne occupano 18%, si tratta di percentuali che, per entrambi i casi, segnano un punto percentuale in più rispetto al precedente monitoraggio. area critica, in 13 regioni i ricoveri sono stabili, ma la Calabria sfiora la soglia critica del 40% di letti occupati Nello specifico, e questo è un dato positivo, ... Leggi su italiasera (Di mercoledì 12 gennaio 2022) In ambito ospedaliero, in relazione a questa violenta ondata di contagi, prosegue il monitoraggio quotidiano condotto dall’Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali (Agenas) che, purtroppo, confermano questo maledetto preoccupante trend. Attualmente,il nuovo bollettino del, per quel che riguarda l’non critica ospedaliera, i ricoveri sono arrivati al 27% mentre,i pazienti conne occupano 18%, si tratta di percentuali che, per entrambi i casi, segnano un punto percentuale in più rispetto al precedente monitoraggio.critica, in 13 regioni i ricoveri sono stabili, ma la Calabria sfiora la soglia critica del 40% di letti occupati Nello specifico, e questo è un dato positivo, ...

Advertising

stebellentani : (considerando che le ospedalizzazioni sono i parametri alla luce dei quali una Regione cambia colore, bisogna subit… - GiovaQuez : Nuovo antivirale contro il #Covid di Novartis dimostra in studio di fase 2 una significativa riduzione della carica… - AnnareColonnese : RT @valy_s: Anche l’ Ontario (Canada) cambierà i report su ospedalizzazioni #COVID19, distinguendo i pazienti ricoverati PER covid da quell… - VegaColonnese : RT @valy_s: Anche l’ Ontario (Canada) cambierà i report su ospedalizzazioni #COVID19, distinguendo i pazienti ricoverati PER covid da quell… - viralvideovlogs : RT @valy_s: Anche l’ Ontario (Canada) cambierà i report su ospedalizzazioni #COVID19, distinguendo i pazienti ricoverati PER covid da quell… -