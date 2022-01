Oroscopo di Barbanera 12 gennaio: meravigliosa giornata per tutti questo mercoledì (Di mercoledì 12 gennaio 2022) Ariete (21/3 – 20/4) – Grazie a Marte, la forma psicofisica è buona, l’umore al top. Coccolatevi concedendovi tutto quello che vi piace di più, tranne i peccati di gola. Toro (21/4 – 20/5) – Con le splendide stelle del cielo odierno, non permetterete che le delusioni del passato diventino una palla al piede. Guarderete avanti con rinnovata fiducia. Gemelli (21/5 – 21/6) – Mente e corpo sono in continuo movimento: così rischiate di sprecare energie in cose e persone che non meritano affatto la vostra attenzione. Cancro (22/6 – 22/7) – Collaborerete in modo costruttivo con vostri colleghi. Scopi comuni vi sproneranno a unire le forze. Insieme sarete vincenti e imbattibili. Entra nel gruppo Oroscopo di Paolo Fox cliccando QUI Entra nel gruppo Oroscopo di Branko cliccando QUI Entra nel gruppo Oroscopo di Barbanera ... Leggi su cityroma (Di mercoledì 12 gennaio 2022) Ariete (21/3 – 20/4) – Grazie a Marte, la forma psicofisica è buona, l’umore al top. Coccolatevi concedendovi tutto quello che vi piace di più, tranne i peccati di gola. Toro (21/4 – 20/5) – Con le splendide stelle del cielo odierno, non permetterete che le delusioni del passato diventino una palla al piede. Guarderete avanti con rinnovata fiducia. Gemelli (21/5 – 21/6) – Mente e corpo sono in continuo movimento: così rischiate di sprecare energie in cose e persone che non meritano affatto la vostra attenzione. Cancro (22/6 – 22/7) – Collaborerete in modo costruttivo con vostri colleghi. Scopi comuni vi sproneranno a unire le forze. Insieme sarete vincenti e imbattibili. Entra nel gruppodi Paolo Fox cliccando QUI Entra nel gruppodi Branko cliccando QUI Entra nel gruppodi...

