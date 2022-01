Oroscopo del Sud, edizione serale: Toro, Vergine e Bilancia difenditi guardandoti le spalle (Di mercoledì 12 gennaio 2022) Vediamo le previsioni dell'Oroscopo di questa sera, Mercoledì 12 Gennaio 2022, segno per segno. ARIETE: Questa sera lasciati affascinare resistendo però alle tentazioni. Facendo ciò riuscirai sempre a imporre la tua autorità e il tuo controllo. L'amore è molto più bello quanto più ti lasci trasportare dalle sue dolci ali. Mentre, se provi a forzarlo, sarà sempre più lontano e difficile. Toro: L'umore cresce rapidamente grazie alle cure amorevoli della Luna, che è in grado di meravigliarsi della sua intenzione di infondere ottimismo e fiducia in se stessi. A partire da questa sera puoi dedicarti alle passioni che più ti appassionano e magari ampliare i tuoi orizzonti culturali. GEMELLI: La leggerezza con cui hai affrontato questa mattina i tuoi problemi ti permetterà di superare tutti gli ostacoli futuri sul tuo cammino. Questa sera (da innamorato) ... Leggi su eccellenzemeridionali (Di mercoledì 12 gennaio 2022) Vediamo le previsioni dell'di questa sera, Mercoledì 12 Gennaio 2022, segno per segno. ARIETE: Questa sera lasciati affascinare resistendo però alle tentazioni. Facendo ciò riuscirai sempre a imporre la tua autorità e il tuo controllo. L'amore è molto più bello quanto più ti lasci trasportare dalle sue dolci ali. Mentre, se provi a forzarlo, sarà sempre più lontano e difficile.: L'umore cresce rapidamente grazie alle cure amorevoli della Luna, che è in grado di meravigliarsi della sua intenzione di infondere ottimismo e fiducia in se stessi. A partire da questa sera puoi dedicarti alle passioni che più ti appassionano e magari ampliare i tuoi orizzonti culturali. GEMELLI: La leggerezza con cui hai affrontato questa mattina i tuoi problemi ti permetterà di superare tutti gli ostacoli futuri sul tuo cammino. Questa sera (da innamorato) ...

