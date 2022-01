Ordinanza Campania | De Luca | “Regione non obbligata ad aspettare l’arrivo della zona rossa”

Advertising

GiovaQuez : Tar sospende ordinanza Regione Campania sulle scuole #COVID19 - TgLa7 : ??#scuola: #Tar sospende l'ordinanza della Regione #Campania #VincenzoDeLuca ??#TgLa7 #notizie #10gennaio #covid - infoitinterno : Scuola in Campania, Tar sospende ordinanza De Luca - stefano_gatto97 : RT @Tg3web: Dopo la decisione del Tribunale amministrativo regionale, che su richiesta del Governo ha sospeso l'ordinanza del presidente de… - Karmageddon1 : RT @andreascan76: E questa volta #IoStoConDeLuca vedremo fra una settimana come siamo messi Il TAR che sospende subito l'ordinanza però poi… -

Ultime Notizie dalla rete : Ordinanza Campania

E ieri sono rientrati in presenza anche gli studenti delladopo la decisione del Tar che ha accolto la richiesta del Governo di annullare l'del presidente della Regione, Vincenzo ...Dunque il Tar ha deciso. L'con cui il presidente della Regione ha chiuso le scuole primarie e medie dellafino al 29 di gennaio è stata annullata perché illegittima. Lo schiaffo con il quale De Luca ha ...L'obiettivo di Vincenzo De Luca era quindi anticipare misure da zona rossa per evitare di finire in zona rossa tra qualche settimana.Dunque il Tar ha deciso. L’ordinanza con cui il presidente della Regione ha chiuso le scuole primarie e medie della Campania fino al 29 di gennaio è stata annullata ...