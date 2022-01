Operatori Sociali Antiviolenza: i primi diplomati Isfoa. Tutti i nomi (Di mercoledì 12 gennaio 2022) In febbraio il magnifico rettore Isfoa Stefano Masullo consegnerà i Diplomi di Perfezionamento in Operatore Sociale Antiviolenza – specializzazione in Gestione dei Conflitti. Destinatari saranno i primi 22 discenti che hanno concluso il ciclo di studi con estremo successo e profitto. Conseguendo così, primi a livello internazionale, la qualifica professionale di Operatore Sociale Antiviolenza. I titoli sono rilasciati dalla Facoltà di Scienze Sociali. Discenti che dopo aver superato i rigidi parametri di valutazione, sono stati ammessi alla frequenza del programma di apprendimento superiore. Oltre 10 interventi gli accademici di alta formazione professionale specialistica realizzati a distanza tramite piattaforma digitale 4.0. Lezioni teorico-pratiche e seminari applicativi per ... Leggi su ladenuncia (Di mercoledì 12 gennaio 2022) In febbraio il magnifico rettoreStefano Masullo consegnerà i Diplomi di Perfezionamento in Operatore Sociale– specializzazione in Gestione dei Conflitti. Destinatari saranno i22 discenti che hanno concluso il ciclo di studi con estremo successo e profitto. Conseguendo così,a livello internazionale, la qualifica professionale di Operatore Sociale. I titoli sono rilasciati dalla Facoltà di Scienze. Discenti che dopo aver superato i rigidi parametri di valutazione, sono stati ammessi alla frequenza del programma di apprendimento superiore. Oltre 10 interventi gli accademici di alta formazione professionale specialistica realizzati a distanza tramite piattaforma digitale 4.0. Lezioni teorico-pratiche e seminari applicativi per ...

Advertising

TonyFiloni : RT @avvisopubblico: Il #12gennaio Avviso Pubblico partecipa al percorso di formazione per operatori sociali #azzardo #Cremona https://t.co… - PierpaoloRomani : RT @avvisopubblico: Il #12gennaio Avviso Pubblico partecipa al percorso di formazione per operatori sociali #azzardo #Cremona https://t.co… - avvisopubblico : Il #12gennaio Avviso Pubblico partecipa al percorso di formazione per operatori sociali #azzardo #Cremona - Zompagrillo : @antonellazacca4 Un Paese serio avrebbe puntato sulla specializzazione di medici e operatori sanitari, sulla ricerc… - TgrRaiFVG : L'Itis, Istituto Triestino Interventi Sociali, sperimenta la casa di riposo a domicilio. Progetto pilota: operatori… -