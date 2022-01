“Operato d’urgenza a Milano”. Il mondo dei famosi in ansia dopo la notizia: “È al San Raffaele” (Di mercoledì 12 gennaio 2022) Il mondo del calcio è in ansia per le condizioni di Mino Raiola, uno tra i procuratori più potenti del panorama calcistico. Tra i suoi assistiti ci sono Zlatan Ibrahimovic, Erling Haaland, Paul Pogba, Gigio Donnarumma e Mathijs De Ligt. All’ospedale San Raffaele di Milano è stato sottoposto a un intervento chirurgico d’urgenza. Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, il 54enne italo-olandese resterà in osservazione presso la struttura ospedaliera. Alberto Zangrillo, primario all’ospedale milanese (nonché presidente del Genoa), conferma: “L’operazione era programmata da tempo”. Mino Raiola, 54 anni, è nato a Nocera Inferiore, in provincia di Salerno. Emigrato in Olanda con la sua famiglia, è immediatamente entrato nel mondo del calcio lavorando nelle giovanili ... Leggi su caffeinamagazine (Di mercoledì 12 gennaio 2022) Ildel calcio è inper le condizioni di Mino Raiola, uno tra i procuratori più potenti del panorama calcistico. Tra i suoi assistiti ci sono Zlatan Ibrahimovic, Erling Haaland, Paul Pogba, Gigio Donnarumma e Mathijs De Ligt. All’ospedale Sandiè stato sottoposto a un intervento chirurgico. Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, il 54enne italo-olandese resterà in osservazione presso la struttura ospedaliera. Alberto Zangrillo, primario all’ospedale milanese (nonché presidente del Genoa), conferma: “L’operazione era programmata da tempo”. Mino Raiola, 54 anni, è nato a Nocera Inferiore, in provincia di Salerno. Emigrato in Olanda con la sua famiglia, è immediatamente entrato neldel calcio lavorando nelle giovanili ...

