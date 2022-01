Oms, 90 paesi ancora sotto 40% dei vaccinati (Di mercoledì 12 gennaio 2022) "Novanta paesi non hanno ancora raggiunto l'obiettivo del 40%" della popolazione vaccinata e "36 di questi paesi hanno vaccinato meno del 10% della loro popolazione". Lo ha riferito il direttore ... Leggi su notizie.tiscali (Di mercoledì 12 gennaio 2022) "Novantanon hannoraggiunto l'obiettivo del 40%" della popolazione vaccinata e "36 di questihanno vaccinato meno del 10% della loro popolazione". Lo ha riferito il direttore ...

Ultime Notizie dalla rete : Oms paesi Oms:"Variante Omicron resta pericolosa" Così il dg Oms Adhanom nel briefing sulla pandemia. "L'enorme picco di infezioni" nel mondo "è guidato da Omicron, che sta rapidamente sostituendo Delta in quasi tutti i Paesi", ricorda. E "la scorsa ...

"Novanta paesi non hanno ancora raggiunto l'obiettivo del 40%" della popolazione vaccinata e "36 di questi paesi hanno vaccinato meno del 10% della loro popolazione". (ANSA)

Oms,Omicron resta pericolosa soprattutto per non vaccinati "Anche se Omicron provoca una malattia meno grave di Delta, rimane un virus pericoloso, in particolare per coloro che non sono vaccinati". Lo ha sottolineato il direttore generale dell'Oms Tedros Adha ...

