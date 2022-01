«Omicron pericolosa soprattutto per i non vaccinati» | allarme Oms | 15 milioni di casi in 7 giorni | mai così tanti

Advertising

GiovaQuez : Locatelli (Cts): 'Far pensare che Omicron si connoti da incapacità a provocare malattia grave è un messaggio non co… - AurelianoStingi : TAKE HOME MESSAGES: 1) Omicron contiene moltissime mutazioni 2) alcune mutazioni sono favorevoli altre meno 3) il n… - LaStampa : Covid, dopo Omicron spunta “IHU”, la variante Camerunense con 46 mutazioni: cosa sappiamo e quanto può essere peric… - Stefani04498966 : Omicron, 'doppio salto di specie'. La scoperta sulla mutazione: da dove arriva, perché è così pericolosa - Salvato27591666 : RT @Dayne999: Sintesi tg spagnoli di stamane: terapie intensive al collasso, omicron pericolosa, perché è importante la FFP2 all'aperto, es… -

Ultime Notizie dalla rete : Omicron pericolosa

... è letale in circa lo 0,1% (1 per 1.000) dei casi ed èsopratutto per gli ultra 70enni ... e con la varianteche ha preso il sopravvento, la media settimanale è di 172.500 casi e 216 ...Il direttore generale di Oms Ghebreyesus ha reso noto che la varianterimanespecie per chi non è immunizzato. Argomenti trattati Covid oms variante, 'Convivere con il virus non significa accettare questo numero di morti' Covid oms variante ...Il record di contagi è dovuto alla variante Omicron che se anche provoca malattia meno grave, rimane comunque pericolosa specie per i non vaccinati ...Il direttore generale di Oms ha messo in guardia la popolazione affermando che la variante Omicron rimane pericolosa.