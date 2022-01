«Omicron pericolosa soprattutto per i non vaccinati», allarme Oms: 15 milioni di casi in 7 giorni, mai così tanti (Di mercoledì 12 gennaio 2022) «La variante Omicron è pericolosa soprattutto per i non vaccinati». L'allarme arriva dall'Oms: 15 milioni di casi in 7 giorni, «mai così... Leggi su ilmattino (Di mercoledì 12 gennaio 2022) «La varianteper i non». L'arriva dall'Oms: 15diin 7, «mai...

Ultime Notizie dalla rete : Omicron pericolosa Oms:"Variante Omicron resta pericolosa" 17.30 Oms:"Variante Omicron resta pericolosa" "Anche se Omicron provoca una malattia meno grave di Delta, rimane un virus pericoloso, in particolare per coloro che non sono vaccinati". Così il dg Oms Adhanom nel briefing ...

Coronavirus oggi: Uk, Johnson si scusa per i party. L’opposizione: si dimetta Il Sole 24 ORE Dalla Scandinavia: rischio ricovero cala del 69% con la variante omicron I rischi di ricovero legati al Covid sono inferiori del 69% con Omicron rispetto a Delta, hanno affermato mercoledì le autorità sanitarie norvegesi, confermando così le indicazioni che questa variante ...

