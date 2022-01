Omicidio a Misano Adriatico, 51enne ucciso con un manubrio da palestra: si presume sia stato il vicino (Di mercoledì 12 gennaio 2022) L'Omicidio, come riporta Leggo , è avvenuto questa mattina, 12 gennaio 2022, alle 6:30 . Omicidio a Misano Adriatico: il movente I due protagonisti di questa orribile vicenda si conoscevano e quindi ... Leggi su notizie (Di mercoledì 12 gennaio 2022) L', come riporta Leggo , è avvenuto questa mattina, 12 gennaio 2022, alle 6:30 .: il movente I due protagonisti di questa orribile vicenda si conoscevano e quindi ...

Advertising

franser_real : Ucciso a bastonate in strada: un fermo a Rimini - MGBellano : RT @romatoday: Lite tra vicini si trasforma in omicidio: uomo massacrato a sprangate - cronachelucane : UCCISO A BASTONATE 51ENNE LUCANO - Omicidio a Misano Adriatico, nel Riminese. - - rotaruchristina : RT @romatoday: Lite tra vicini si trasforma in omicidio: uomo massacrato a sprangate - Carlino_Rimini : Omicidio a Misano Adriatico. Video -