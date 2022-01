Olimpiadi Pechino 2022, atleti inglesi avvisati: “La Cina spia, non usate i vostri telefoni” (Di mercoledì 12 gennaio 2022) Mancano sempre meno giorni alle Olimpiadi invernali di Pechino 2022 e in Gran Bretagna la British Olympic Association ha avvertito gli atleti inglesi che prenderanno parte ai Giochi di non portare i propri telefoni cellulari e altri apparecchi privati in quanto la Cina e il suo Governo siano avvezzi a spiare i dispositivi. La BOA ha fatto sapere di essere pronta a fornire ai propri atleti dei cellulari ad hoc per la competizione. Anche la federazione olandese è pronta a fare lo stesso. SportFace. Leggi su sportface (Di mercoledì 12 gennaio 2022) Mancano sempre meno giorni alleinvernali die in Gran Bretagna la British Olympic Association ha avvertito gliche prenderanno parte ai Giochi di non portare i propricellulari e altri apparecchi privati in quanto lae il suo Governo siano avvezzi are i dispositivi. La BOA ha fatto sapere di essere pronta a fornire ai propridei cellulari ad hoc per la competizione. Anche la federazione olandese è pronta a fare lo stesso. SportFace.

Advertising

zazoomblog : Olimpiadi: Inaugurata a Milano e Pechino la Mostra Cina-Italia: Giochi Olimpici invernali (5) - #Olimpiadi:… - sportface2016 : #Pechino2022, gli atleti inglesi vengono avvisati: 'La #Cina spia, non usate i vostri telefoni' - TV7Benevento : Olimpiadi: Inaugurata a Milano e Pechino la Mostra 'Cina-Italia: Giochi Olimpici invernali'... - moneypuntoit : ?? Olimpiadi invernali Pechino 2022: come la Cina vuole salvare i Giochi dal Covid ?? - leone52641 : RT @paoloigna1: Nessun #lockdown per le olimpiadi di #Pechino -