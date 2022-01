Ogni libro, una polemica. C'è da vedere se Annientare, il nuovo romanzo fresco (Di mercoledì 12 gennaio 2022) di uscita dello scrittore francese Michel Houellebecq, rispetterà la tradizione. Tutto accade in un futuro vicino, tra ... Leggi su leggo (Di mercoledì 12 gennaio 2022) di uscita dello scrittore francese Michel Houellebecq, rispetterà la tradizione. Tutto accade in un futuro vicino, tra ...

Advertising

silvia04p : RT @slytherin_qveen: Io non so spiegare le trame dei libri che leggo okay? Posso dirvi che sono bei libri, che li ho amati, ma spiegare la… - pesorati : @Zippo88lrr @Elewhatelse3 @borghi_claudio @barbarab1974 @braveheartmmt @ChanceGardiner @Giandom84354994 @valy_s… - felixhidalgov : RT @slytherin_qveen: Io non so spiegare le trame dei libri che leggo okay? Posso dirvi che sono bei libri, che li ho amati, ma spiegare la… - louiehsoft : RT @slytherin_qveen: Io non so spiegare le trame dei libri che leggo okay? Posso dirvi che sono bei libri, che li ho amati, ma spiegare la… - PkSpecial : RT @slytherin_qveen: Io non so spiegare le trame dei libri che leggo okay? Posso dirvi che sono bei libri, che li ho amati, ma spiegare la… -