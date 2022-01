Oggi è un Altro Giorno, Al Bano confessa: “Una volta ho spaccato un ristorante. Ho spaccato tutto, se lo ricordano ancora” (Di mercoledì 12 gennaio 2022) “Una volta sola ho spaccato un ristorante“. È questa la confessione decisamente spiazzante fatta da Al Bano Carrisi a Serena Bortone in diretta nell’ultima puntata di Oggi è un Altro Giorno. Il cantante di Cellino San Marco è stato ospite della trasmissione di Rai 1 martedì 11 gennaio e si è raccontato a cuore aperto, parlando della sua infanzia e della sua gioventù, quando ancora la sua carriera musicale era agli albori. “Il bidello a scuola mi ha chiesto chi mi credevo di essere, dove volevo arrivare visto che ero figli di contadini – ha iniziato a raccontare Al Bano -. Essere figli di contadini era quasi una croce sulle spalle. Scappato dal sud e arrivato a Milano però ho seguito molto Giovanni XXIII che parlava ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 12 gennaio 2022) “Unasola houn“. È questa la confessione decisamente spiazzante fatta da AlCarrisi a Serena Bortone in diretta nell’ultima puntata diè un. Il cantante di Cellino San Marco è stato ospite della trasmissione di Rai 1 martedì 11 gennaio e si è raccontato a cuore aperto, parlando della sua infanzia e della sua gioventù, quandola sua carriera musicale era agli albori. “Il bidello a scuola mi ha chiesto chi mi credevo di essere, dove volevo arrivare visto che ero figli di contadini – ha iniziato a raccontare Al-. Essere figli di contadini era quasi una croce sulle spalle. Scappato dal sud e arrivato a Milano però ho seguito molto Giovanni XXIII che parlava ...

Advertising

MattiaBriga : Ho dato una mano a Crytical nella scrittura di questo suo inedito. Penso sia un ragazzo che nonostante i 17 anni si… - Petrux9 : Un altro che prima ha vinto su asfalto e dopo su terra. Il signor Jacky Ickx è passato a salutarmi oggi. Another on… - ciropellegrino : ?? Sapete che da oggi l'Asl #Napoli 1 ha bloccato i ricoveri «non urgenti»? Come due anni fa, all'inizio di quest'in… - filofantasma : indovinate cosa faccio oggi? vado a vedere the tragedy of macbeth (2021) joel coen! e poi… vado a rivedere licorice… - GessaMarta : RT @BarillariDav: Oggi il vaccino. Domani qualcos'altro. Il greenpass è un lasciapassare che resterà anche dopo la pandemia. Se lo accettia… -