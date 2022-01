Oggi Chiara Ferragni si mostra così, ma com’era prima del successo? Spunta la foto del 2013: com’è cambiata (Di mercoledì 12 gennaio 2022) Oggi Chiara Ferragni si mostra in tutta la sua bellezza, ma com’era prima del successo? Spunta la foto del 2013: com’è cambiata in questi anni. È, senza alcun dubbio, lei la regina indiscussa di Instagram. Stiamo parlando proprio di Chiara Ferragni! Con un profilo social che conta più di 25 milioni di followers, l’imprenditrice digitale L’articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it. L'articolo proviene da City Roma News. Leggi su cityroma (Di mercoledì 12 gennaio 2022)siin tutta la sua bellezza, madelladelin questi anni. È, senza alcun dubbio, lei la regina indiscussa di Instagram. Stiamo parlando proprio di! Con un profilo social che conta più di 25 milioni di followers, l’imprenditrice digitale L’articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it. L'articolo proviene da City Roma News.

Advertising

MaltoDoppio3 : RT @la_bongia: 5 mesi fa mia figlia mi ha tradito, si è vaccinata oggi piange ed è pentita.Nella 1° foto non aveva ancora fatto il #VAX,nel… - AlexanderLandSp : RT @la_bongia: 5 mesi fa mia figlia mi ha tradito, si è vaccinata oggi piange ed è pentita.Nella 1° foto non aveva ancora fatto il #VAX,nel… - shotoseyes : RT @artvvackerman: 5 mesi fa mio figlio mi ha tradito, si è vaccinato oggi piange ed è pentita.Nella 1° foto non aveva ancora fatto il #VAX… - LaFibraBianca : RT @Guisaltato: 5 mesi fa mio figlio mi ha tradito, si è vaccinato oggi piange ed è pentito.Nella 1° foto non aveva ancora fatto il #VAX,ne… - lostiv1 : RT @Guisaltato: 5 mesi fa mio figlio mi ha tradito, si è vaccinato oggi piange ed è pentito.Nella 1° foto non aveva ancora fatto il #VAX,ne… -