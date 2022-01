Obbligo vaccinale, Scholz: “Necessario, lo sosterrò attivamente” (Di mercoledì 12 gennaio 2022) Considera l’Obbligo vaccinale contro il covid “Necessario e lo sosterrò attivamente” per tutti gli adulti a partire da 18 anni. Lo ha ribadito il nuovo cancelliere tedesco Olaf Scholz, intervenendo al Bundestag, dove è stato attaccato dall’opposizione per la scelta di non presentare in materia un progetto di legge del governo. Scholz, che ha optato per una discussione libera in Parlamento, ha detto oggi di ritenere importante che ogni deputato possa valutare la sua decisione. La Cdu/Csu, tornata all’opposizione dopo 16 anni di governo, ha accusato Scholz di non voler imboccare una strada chiara sull’Obbligo vaccinale. Il deputato Thorsten Frei (Cdu) è intervenuto per chiedere perché di fronte “alla crisi più grande” ... Leggi su sbircialanotizia (Di mercoledì 12 gennaio 2022) Considera l’contro il covid “e lo” per tutti gli adulti a partire da 18 anni. Lo ha ribadito il nuovo cancelliere tedesco Olaf, intervenendo al Bundestag, dove è stato attaccato dall’opposizione per la scelta di non presentare in materia un progetto di legge del governo., che ha optato per una discussione libera in Parlamento, ha detto oggi di ritenere importante che ogni deputato possa valutare la sua decisione. La Cdu/Csu, tornata all’opposizione dopo 16 anni di governo, ha accusatodi non voler imboccare una strada chiara sull’. Il deputato Thorsten Frei (Cdu) è intervenuto per chiedere perché di fronte “alla crisi più grande” ...

