Obbligo vaccinale | Oms | “Lo consideriamo ultima spiaggia”

L'Obbligo vaccinale dovrebbe essere una misura "temporanea" e l'Oms lo considera "come l'ultima spiaggia". E' questo il monito lanciato dall'Organizzazione mondiale della sanità (Oms), mentre alcuni Paesi hanno già introdotto, e altri potrebbero farlo presto, il vaccino obbligatorio contro il Covid. "Molte persone esitanti hanno dubbi sinceri a cui si deve rispondere", ha avvertito Mike Ryan, direttore esecutivo del programma di emergenza dell'Oms, secondo cui l'Obbligo della vaccinazione dovrebbe essere "chiaro, esplicito e limitato nel tempo", oltre che "accompagnato da un'appropriata comunicazione e chiarimento dei rischi". In sostanza, "consideriamo l'obbligatorietà come l'ultima spiaggia", ha ribadito ancora Ryan, esortando i governi a bilanciare ...

