Obbligo vaccinale docenti e Ata, l’opposizione chiede soppressione della misura. Decreto legge in Aula al Senato (Di mercoledì 12 gennaio 2022) Obbligo vaccinale per i docenti e gli Ata. L'iter di conversione in legge del DL n.172 del 26 novembre 2021 continua e dopo l'esame delle Commissioni arriva a Palazzo Madama oggi, mercoledì 12 gennaio. Non ci sono grandi novità rispetto al testo originario. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di mercoledì 12 gennaio 2022)per ie gli Ata. L'iter di conversione indel DL n.172 del 26 novembre 2021 continua e dopo l'esame delle Commissioni arriva a Palazzo Madama oggi, mercoledì 12 gennaio. Non ci sono grandi novità rispetto al testo originario. L'articolo .

