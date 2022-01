Nuovo protocollo per lo sport | stop alle squadre con il 35% di positivi

(Di giovedì 13 gennaio 2022) Partita rinviata se il 35% della squadra è positivo al Covid-19. Dalla Conferenza Stato-Regioni arriva – dopo un confronto con il Coni e con la federazione medico-iva – la prima, attesa, risposta del governo alla discrezionalità d’intervento delle autorità sanitarie mostrata nelle ultime giornata di campionato, sotto il peso della variante Omicron. Secondo quanto stabilito nella Conferenza, con un pacchetto di disposizioni che dovrà essere recepito dal Cts, per poi diventare una circolare del ministero della Salute, in una squadra … Continua L'articolo proviene da il manifesto.

Quanto all'arrivo a breve di unCovid per il calcio, "c'è un percorso avviato con questo mondo, in questi casi occorre creare omogeneità nel Paese. Quindi stabilire regole e ...Il calcio ha bisogno di dialogo, di regole chiare e di responsabilità e ilnasce su queste basi. Auspico che anche il CTS riconosca l'impegno e gli sforzi quotidiani del nostro ...Il sottosegretario alla Salute ospite di Adnkronos Live: C'è condizione per arrivare a due report a settimana E' opportuno arrivare a un bollettino anche con un approfondimento dei dati, dire con chia ...Partita rinviata se il 35% della squadra è positivo al Covid-19. Dalla Conferenza Stato-Regioni arriva – dopo un confronto con il Coni e con la federazione medico-sportiva – la prima, attesa, risposta ...