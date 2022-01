Nuovo Bollettino Covid: cambiamenti in vista? Le ipotesi (Di mercoledì 12 gennaio 2022) Il Bollettino Covid ha toccato picchi che parlano di oltre 200.000 contagi. Un numero che rischia di alimentare eccessivi allarmismi sulla base del fatto che rispetto al passato ci sono diversi aspetti da tenere in considerazione. In primis che mai, anche nelle fasi più dure della pandemia, si erano fatti così tanti test e i dati assecondano un principio che tanti esperti hanno sottolineato: «Più tamponi fai, più positivi trovi». L'altro punto chiaro è che contagiato non vuol dire malato. Soprattutto per i vaccinati (a maggior ragione dopo la terza dose) contrarre il virus equivale nella stragrande maggioranza dei casi ad essere asintomatici, poco sintomatici o comunque non in condizioni tali da essere richiesto il ricovero (ordinario o eventualmente in terapia intensiva). Da qui si è iniziato ad ipotizzare che le circostanze possano richiedere una ... Leggi su ultimora.news (Di mercoledì 12 gennaio 2022) Ilha toccato picchi che parlano di oltre 200.000 contagi. Un numero che rischia di alimentare eccessivi allarmismi sulla base del fatto che rispetto al passato ci sono diversi aspetti da tenere in considerazione. In primis che mai, anche nelle fasi più dure della pandemia, si erano fatti così tanti test e i dati assecondano un principio che tanti esperti hanno sottolineato: «Più tamponi fai, più positivi trovi». L'altro punto chiaro è che contagiato non vuol dire malato. Soprattutto per i vaccinati (a maggior ragione dopo la terza dose) contrarre il virus equivale nella stragrande maggioranza dei casi ad essere asintomatici, poco sintomatici o comunque non in condizioni tali da essere richiesto il ricovero (ordinario o eventualmente in terapia intensiva). Da qui si è iniziato ad ipotizzare che le circostanze possano richiedere una ...

