“Nuovo anno, sono pronta”: Federica Pento è riposata e super carica per il 2022 (Di mercoledì 12 gennaio 2022) Due anni fa di questa data la cantante Federica Pento portava a casa un premio che recava una dedica speciale. La cantante ha usato i giorni di festa per riposare e staccare un po’ la spina dai suoi molteplici impegni. E’ super carica per i progetti in corso ed in particolare sta lavorando su nuovi brani. Poi c’è sempre la sua Accademia di canto, dove da ieri sono riprese regolarmente le lezioni. Facendo un passo indietro al 2021, tra le sue esperienze più significative dell’anno va menzionata sicuramente il festival del Cinema Venezia, l’importante partecipazione e la bellissima passerella che emoziona da decenni tutto il mondo. Per lei sono stati momenti unici, che non dimenticherà mai e sensazioni che si augura possano ripetersi negli anni. A proposito di ... Leggi su cityroma (Di mercoledì 12 gennaio 2022) Due anni fa di questa data la cantanteportava a casa un premio che recava una dedica speciale. La cantante ha usato i giorni di festa per riposare e staccare un po’ la spina dai suoi molteplici impegni. E’per i progetti in corso ed in particolare sta lavorando su nuovi brani. Poi c’è sempre la sua Accademia di canto, dove da ieririprese regolarmente le lezioni. Facendo un passo indietro al 2021, tra le sue esperienze più significative dell’va menzionata sicuramente il festival del Cinema Venezia, l’importante partecipazione e la bellissima passerella che emoziona da decenni tutto il mondo. Per leistati momenti unici, che non dimenticherà mai e sensazioni che si augura possano ripetersi negli anni. A proposito di ...

