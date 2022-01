Nuovi alt ai tir italiani e quindi alle nostre merci al Brennero | ma il Governo si è detto davvero d' accordo?

(Di mercoledì 12 gennaio 2022) "In arrivo nuove misure restrittive per i Tiral". A lanciare l'allarme sono i responsabili di Conftrasporto - Confcomo, dopo il nuovo provvedimento che la Provincia di Bolzano ...

Advertising

MirkoManny : Vi dico come andrà... #BTC scenderà fino ai 25K, scenderanno tutte le ALT, anche le più blasonate. A maggio si rip… - giustounpelo3 : ah, noto ora che hanno aggiunto i fiori dopo aver colorato quelli originali con photoshop funziona così...alt + tim… -

Ultime Notizie dalla rete : Nuovi alt

Everyeye Tech

"In arrivo nuove misure restrittive per i Tir italiani al Brennero". A lanciare l'allarme sono i responsabili di Conftrasporto - Confcommercio, dopo il nuovo provvedimento che la Provincia di Bolzano ...In Germania 80milacasi, un record dall'inizio della pandemia, con 384 decessi. Record di casi anche in Turchia, il numero piùregitrato, con 74.2667 in un giorno, e 137 persone che hanno ...È stata una autovettura che procedeva a forte velocità nelle vie della città di Porto Sant’Elpidio (Fm), quasi deserta considerata l’ora, ad attirare l’attenzione di una pattuglia di finanzieri impegn ...BRUXELLES - Le emissioni Ue nei settori energia e industria sono diminuite di oltre l'11% tra il 2019 e il 2020,il calo annuale più significativo dal 2005. Ma senza nuovi interve ...