Advertising

blogtivvu : Nuova lite tra Gianmaria e Soleil: “Sei tu che inizi a fare la stronz*”, Manila interviene – VIDEO - ai_inturri : @Mikyyxxx Nuova dinamica Nathalie contro Katia e seguaci... Lite basciano Sophie, e questione Gianmaria... Jess ha… - annangela_a : RT @Flavia_InTheSky: ??SUL SET SI GIRA UNA LITE?? la nuova coppia avrà una discussione e l'amico e coinquilino proverà a farle riappacificare… - Flavia_InTheSky : ??SUL SET SI GIRA UNA LITE?? la nuova coppia avrà una discussione e l'amico e coinquilino proverà a farle riappacific… - ottochannel : Terminal bus e mercato, nuova lite ad Avellino -

Ultime Notizie dalla rete : Nuova lite

... arrivano invece nuovi dissapori a scatenare una. È accaduto proprio poche ore fa quando in piscina Gianmaria ha deciso di avere un nuovo confronto con Soleil per cercare di mettere fine ...Sophie e Jessica Selassiè ai ferri corti/e accuse: "Faccio come cazz* mi pare" Sfera Ebbasta, ...di fashion e dello sport e adesso è pronta assieme al rapper milanese a formare unafamiglia ...Nuova lite tra Gianmaria Antinolfi e Soleil Sorge al Grande Fratello Vip: “Sei tu che inizi a fare la stronz*”, Manila interviene, il video.È accaduto lunedì pomeriggio in pieno centro a Mira. La donna, che ora è ricoverata in ospedale, non è in pericolo di vita ...