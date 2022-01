Novità Alvarez, arrivate offerte dall’Italia: spunta il Napoli (Di mercoledì 12 gennaio 2022) Arrivano Novità dall’Argentina sul fronte Alvarez: secondo Olè sarebbero arrivate offerte dall’Italia, Napoli a sorpresa Clamorosa indiscrezione dall’Argentina e dal quotidiano Olè. dall’Italia sarebbero arrivate offerte per Julian Alvarez. Atalanta e Napoli si sarebbero portate avanti per provare a soffiare il giocatore alla folta concorrenza, su cui ci sarebbe una clausola rescissoria di 20 milioni di euro. Oltre alla Dea e agli azzurri, c’è anche il Nizza. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 12 gennaio 2022) Arrivanodall’Argentina sul fronte: secondo Olè sarebberoa sorpresa Clamorosa indiscrezione dall’Argentina e dal quotidiano Olè.sarebberoper Julian. Atalanta esi sarebbero portate avanti per provare a soffiare il giocatore alla folta concorrenza, su cui ci sarebbe una clausola rescissoria di 20 milioni di euro. Oltre alla Dea e agli azzurri, c’è anche il Nizza. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Advertising

CalcioNews24 : Spuntano novità sul talento #Alvarez ?? - Linterista_page : ??? '#Brozovic firmerà. Per #Perisic invece non ci sono novità, la trattativa è ferma'. Poi ancora il punto di… - SpazioInter : Possibile derby per l'attaccante: la novità - - Hhhj87947626 : @LouGirardiReal Novità su Alvarez del River?? - Davide37880415 : @dimitri_conti Hai mica novità su Isco o Alvarez? -

Ultime Notizie dalla rete : Novità Alvarez Calciomercato Napoli/ Ag.Tuanzebe: 'Non è un ripiego, ok se ADL lo vorrà tenere' Alvarez al Napoli?/ Calciomercato: l'argentino potrebbe sostituire Insigne Il procuratore riguardo ... piace Parisi dell'Empoli CALCIOMERCATO NAPOLI: LE MOSSE DEI PARTENOPEI Aspettando ulteriori novità ...

Calciomercato, tutte le trattative: il Genoa annuncia Yeboah, lotta a tre per Alvarez Per quanto riguarda i giocatori in uscita ci sono alcune novità: il Siviglia ha messo gli occhi su ...rinforzo dai viola che però monitorano sempre con attenzione la situazione legata a Julian Alvarez :...

Novità Alvarez, arrivate offerte dall’Italia: spunta il Napoli Calcio News 24 al Napoli?/ Calciomercato: l'argentino potrebbe sostituire Insigne Il procuratore riguardo ... piace Parisi dell'Empoli CALCIOMERCATO NAPOLI: LE MOSSE DEI PARTENOPEI Aspettando ulteriori...Per quanto riguarda i giocatori in uscita ci sono alcune: il Siviglia ha messo gli occhi su ...rinforzo dai viola che però monitorano sempre con attenzione la situazione legata a Julian:...