Novak Djokovic ammette di aver infranto la quarantena dopo la positività al Covid | “Non volevo deludere un giornalista”

Novak Djokovic ha ammesso con un post sul suo account Instagram di aver infranto la quarantena e di aver incontrato un giornalista per un'intervista mentre era positivo al Covid. Lo ha fatto perché aveva preso un impegno con un giornalista e si è sentito "in dovere di condurre l'intervista a L'Equipe perché non volevo deludere". Nello stesso post ha poi ammesso che avrebbe dovuto rimandare l'appuntamento, ma che anche in quell'occasione ha "mantenuto le distanze di sicurezza e indossato una mascherina, tranne quando è stata scattata una fotografia". Soltanto da ieri, 11 gennaio, il campione serbo è tornato ad allenarsi sui campi dell'Australian Open dopo cinque giorni passati nel Park ...

