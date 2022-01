Non solo profitto, Stanhome Italia (Gruppo Rocher) diventa Società Benefit (Di mercoledì 12 gennaio 2022) Stanhome Italia è una delle dieci marche del Gruppo Rocher ed offre un’ampia gamma di prodotti per la cura della casa e della persona, andando incontro a tutte le esigenze della famiglia. L’attenzione al benessere delle persone è, da sempre per Stanhome, un tema importantissimo che si manifesta sia tramite l’offerta di prodotti, sia attraverso il proprio modello di business fondato sulla pratica della vendita diretta, che pone al centro le persone e la fiducia reciproca. Anche la natura è un principio portante per l’azienda, che da oltre novant’anni si impegna a promuovere uno stile di vita sano e in armonia con l’ambiente. Dalla sua nascita, infatti, Stanhome Italia porta avanti la visione pionieristica del fondatore Stanley Beveridge, grandissimo imprenditore dalla ... Leggi su ildenaro (Di mercoledì 12 gennaio 2022)è una delle dieci marche deled offre un’ampia gamma di prodotti per la cura della casa e della persona, andando incontro a tutte le esigenze della famiglia. L’attenzione al benessere delle persone è, da sempre per, un tema importantissimo che si manifesta sia tramite l’offerta di prodotti, sia attraverso il proprio modello di business fondato sulla pratica della vendita diretta, che pone al centro le persone e la fiducia reciproca. Anche la natura è un principio portante per l’azienda, che da oltre novant’anni si impegna a promuovere uno stile di vita sano e in armonia con l’ambiente. Dalla sua nascita, infatti,porta avanti la visione pionieristica del fondatore Stanley Beveridge, grandissimo imprenditore dalla ...

