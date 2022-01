“Non posso più camminare”. Paura per la famosa attrice. Parla dall’ospedale: le sue condizioni (Di mercoledì 12 gennaio 2022) Un lungo sfogo sui social per raccontare il suo dramma. Una delle attrici più pagate si trova in ospedale dopo una serie di attacchi di vomito inspiegabili ed ora è praticamente impossibilitata a camminare. Probabilmente dovrà restare per diverso tempo in ospedale perché i medici le hanno diagnosticato la sindrome di Guillain-Barré: “I medici sospettano una sindrome di Guillain-Barré e ho già iniziato la cura a base di immunoglobuline”, ha spiegato l’attrice. Si tratta di Jenna Jameson, una delle attrici hard più conosciute al mondo. La pornostar americana, oggi 47 anni, era diventata famosa tra la seconda metà degli anni ’90 e i primi anni dei 2000. Nel 2015 Playboy stilò una lista delle star milionarie del mondo dell’hard e Jenna Jameson balzò al primo posto con ben 30 milioni di dollari. Seguita a ruota da Tera Patrick, che vanta ... Leggi su caffeinamagazine (Di mercoledì 12 gennaio 2022) Un lungo sfogo sui social per raccontare il suo dramma. Una delle attrici più pagate si trova in ospedale dopo una serie di attacchi di vomito inspiegabili ed ora è praticamente impossibilitata a. Probabilmente dovrà restare per diverso tempo in ospedale perché i medici le hanno diagnosticato la sindrome di Guillain-Barré: “I medici sospettano una sindrome di Guillain-Barré e ho già iniziato la cura a base di immunoglobuline”, ha spiegato l’. Si tratta di Jenna Jameson, una delle attrici hard più conosciute al mondo. La pornostar americana, oggi 47 anni, era diventatatra la seconda metà degli anni ’90 e i primi anni dei 2000. Nel 2015 Playboy stilò una lista delle star milionarie del mondo dell’hard e Jenna Jameson balzò al primo posto con ben 30 milioni di dollari. Seguita a ruota da Tera Patrick, che vanta ...

brandobenifei : È un dolore enorme che può capire solo chi ti ha conosciuto, ti ha voluto bene e chi come me ha vissuto la nostra e… - FiorinoLuca : Martina #Navratilova sull'affaire #Djokovic ??? 'L'ho difeso molte volte, ma non posso difendere la sua decisione d… - petergomezblog : Draghi in conferenza stampa: “Gran parte dei problemi dipende dai no vax. Priorità è la scuola in presenza”. E rifi… - RosaRus79696376 : @gabrielsniceass @Iperborea_ Non ci posso credere ,come si permette Valeria di comportarsi così, non e giusto ,ma v… - EMaccagnoni : RT @PicciStrix: Questa mattina sentito un “amica” mi ha detto ho fatto il vax altrimenti non posso più andare dal parrucchiere!!?? Obiettivo… -