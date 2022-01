“Non me l’aspettavo”, il cambio di rotta di Federica confonde Gianmaria: chi è il misterioso ragazzo fuori dal GF Vip? (Di mercoledì 12 gennaio 2022) Il cambio di rotta repentino di Federica Calemme nei confronti di Gianmaria Antinolfi ha disorientato l’intera Casa del Grande Fratello Vip. La bella influencer dopo aver baciato l’imprenditore ha ricominciato a pensare al ragazzo che “l’aspetta” fuori. “Non me l’aspettavo”, il cambio di rotta di Federica confonde Gianmaria “Ho un pensiero più forte fuori”, ha... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog. Leggi su blogtivvu (Di mercoledì 12 gennaio 2022) Ildirepentino diCalemme nei confronti diAntinolfi ha disorientato l’intera Casa del Grande Fratello. La bella influencer dopo aver baciato l’imprenditore ha ricominciato a pensare alche “l’aspetta”. “Non me”, ildidi“Ho un pensiero più forte”, ha... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

