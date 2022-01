Non ci sono dubbi che stiamo vivendo una fase straordinaria di evoluzione del capitalismo

Advertising

borghi_claudio : Accendo la televisione e mi tocca vedere in #CONFERENZASTAMPA un triste SPERANZA che dice che il 10% degli italiani… - caritas_milano : «Abbiamo visto nuovi muri,i nostri confini in alcuni casi sono diventati i confini tra morale e immorale,tra umanit… - Agenzia_Ansa : Secondo gli esperti dell'Oms 'sono necessari vaccini che abbiano un alto impatto sulla prevenzione dell'infezione e… - Carla37611766 : DIBBA, MORRA, LEZZI...allora non è colpa della metamorfosi dei 5*... DAL FATTO: “Pronto, sono Silvio”. Così il Caim… - paoloferrarelli : RT @dukana2: La diga del #Pertusillo ??acqua (per dire…) bevuta da milioni di persone in #Basilicata e #Puglia ??è avvelenata dal petrolio d… -

Ultime Notizie dalla rete : Non sono

Secondo i dati ufficiali negli Stati Uniti circa 110.000 personeattualmente in attesa di un ... O come nel caso di Bennett, malati ritenuti, per le scarse possibilità di sopravvivenza,idonei ...È ora di finirla: posso assicurare che in Francia, in Spagna o in Inghilterracosì allarmistici". In Italia si sta sbagliando? "Siamo stati bravi, soprattutto con la campagna vaccinale. ...1' di lettura 12/01/2022 - il Comune di Pesaro ha denunciato ai carabinieri un paio di episodi vandalici riscontrati nel cimitero centrale "San Decenzio" in via Mirabelli. Non c'è più il rispetto nean ...Da dormigliona quale sono, non avrei mai pensato di salutare con gioia il suono della sveglia in una gelida mattina d’inverno. Eppure, quando lunedì 10 gennaio ha squillato, sono schizzata in piedi fe ...