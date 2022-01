“Non aprite quella porta”, il sequel del film del 1974 (Di mercoledì 12 gennaio 2022) A distanza di quasi sessant’anni dalla pubblicazione della prima pellicola, ecco che arriva il sequel diretto di Non aprite quella porta (1974) di Tobe Hooper. La fortunata serie cinematografica splatter che ha dato vita a ben nove pellicole horror, infatti, approderà in esclusiva su Netflix il prossimo 18 febbraio con la regia di David Blue Garcia. Il nuovo capitolo omonimo vedrà il ritorno del serial killer immaginario Leatherface e di alcune vecchie conoscenze, nonché l’entrata in scena di personaggi del tutto inediti. Saranno in grado i nostri protagonisti di sfuggire alla minaccia che incombe su di loro? Il trailer ufficiale di “Non aprite quella porta” (2022) Non aprite quella porta (2022), ... Leggi su metropolitanmagazine (Di mercoledì 12 gennaio 2022) A distanza di quasi sessant’anni dalla pubblicazione della prima pellicola, ecco che arriva ildiretto di Non) di Tobe Hooper. La fortunata serie cinematografica splatter che ha dato vita a ben nove pellicole horror, infatti, approderà in esclusiva su Netflix il prossimo 18 febbraio con la regia di David Blue Garcia. Il nuovo capitolo omonimo vedrà il ritorno del serial killer immaginario Leatherface e di alcune vecchie conoscenze, nonché l’entrata in scena di personaggi del tutto inediti. Saranno in grado i nostri protagonisti di sfuggire alla minaccia che incombe su di loro? Il trailer ufficiale di “Non” (2022) Non(2022), ...

