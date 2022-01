No, l’Aifa non ha «preso le distanze dal governo» sui vaccini anti-Covid (Di mercoledì 12 gennaio 2022) Il 6 gennaio 2021 su Facebook è stato pubblicato un post in cui si afferma che in base a quanto riportato in alcuni documenti ufficiali, l’Agenzia italiana del farmaco (Aifa) avrebbe «preso le distanze dal governo» dichiarando che i vaccini anti-Covid «sono sperimentali», che «andrebbero prescritti dai medici con attenzione alla bioetica» e che «non sono confermate efficacia e sicurezza». Si tratta di un contenuto che veicola notizie false. La notizia secondo cui Aifa avrebbe dichiarato che i vaccini contro il nuovo coronavirus sono sperimentali, che non sono sicuri ed efficaci e che andrebbero prescritti dai medici con attenzione alla bioetica non trova riscontro in nessun testata nazionale e locale e in nessun comunicato o documento ufficiale. Contattato da ... Leggi su facta.news (Di mercoledì 12 gennaio 2022) Il 6 gennaio 2021 su Facebook è stato pubblicato un post in cui si afferma che in base a quanto riportato in alcuni documenti ufficiali, l’Agenzia italiana del farmaco (Aifa) avrebbe «ledal» dichiarando che i«sono sperimentali», che «andrebbero prescritti dai medici con attenzione alla bioetica» e che «non sono confermate efficacia e sicurezza». Si tratta di un contenuto che veicola notizie false. La notizia secondo cui Aifa avrebbe dichiarato che icontro il nuovo coronavirus sono sperimentali, che non sono sicuri ed efficaci e che andrebbero prescritti dai medici con attenzione alla bioetica non trova riscontro in nessun testata nazionale e locale e in nessun comunicato o documento ufficiale. Contattato da ...

Advertising

ladyonorato : Nel favoloso governo #Draghi, c’è così tanta trasparenza ed efficienza che l’Aifa non promulga più rapporti sugli e… - AlbertoBagnai : @maxdantoni Notizie sugli effetti avversi ne abbiamo? Perché anche quelli vanno messi in conto! L’AIFA non lo capis… - TowerDaniel : @CottarelliCPI Non li vuole più dare, perchè non sono più funzionali alla loro propaganda martellante e anzi, dicon… - ClaudioSimonel6 : RT @ladyonorato: Nel favoloso governo #Draghi, c’è così tanta trasparenza ed efficienza che l’Aifa non promulga più rapporti sugli eventi a… - GessaMarta : RT @carseri: @comascio @HuffPostItalia in compenso l' @Aifa_ufficiale non pubblica più il report mensile sugli effetti avversi, #iprofessi… -