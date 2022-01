Niente crisi per i Ferragnez: dopo il panico la foto che tutti si aspettavano (Di mercoledì 12 gennaio 2022) Chi non ha una vita sociale e passa molto tempo sui social ( si scherza) ieri ha vissuto ore di panico, un po’ come tutti i follower dei Ferragnez che hanno temuto il peggio. Il motivo? Nessuna storia di Chiara Ferragni e di Fedez insieme. La cosa non era particolarmente grave, in generale, visto che i due hanno molti impegni di lavoro, e Chiara spesso esce di casa mentre Federico passa più tempo con i bambini. I sospetti dei follower, che solo questa mattina sono tornati a respirare, sono iniziati dopo alcune stories di Fedez che si mostrava nella sua tana, con la piccola Vittoria e con Leone. I Fan della coppia hanno quindi iniziato a temere il peggio pensando che Chiara avesse “cacciato di casa” Federico, o che il cantante se ne fosse andato dopo uno scazzo, trasferendosi appunto nella sua tana. E ... Leggi su ultimenotizieflash (Di mercoledì 12 gennaio 2022) Chi non ha una vita sociale e passa molto tempo sui social ( si scherza) ieri ha vissuto ore di, un po’ comei follower deiche hanno temuto il peggio. Il motivo? Nessuna storia di Chiara Ferragni e di Fedez insieme. La cosa non era particolarmente grave, in generale, visto che i due hanno molti impegni di lavoro, e Chiara spesso esce di casa mentre Federico passa più tempo con i bambini. I sospetti dei follower, che solo questa mattina sono tornati a respirare, sono iniziatialcune stories di Fedez che si mostrava nella sua tana, con la piccola Vittoria e con Leone. I Fan della coppia hanno quindi iniziato a temere il peggio pensando che Chiara avesse “cacciato di casa” Federico, o che il cantante se ne fosse andatouno scazzo, trasferendosi appunto nella sua tana. E ...

SiamoNoiSiamNoi : @PinoVaccaro77 @_enz29 Vi ha costretto a cedere 2 giovani interessantissimi come villar e Borja per prendere shomuc… - _imaliveagain : Fedez che vi zittisce tutti senza dire niente sulle voci di una presunta crisi con la Ferry #ferragnez - PlayTheSilence_ : RT @gira_marco: Privazioni, multe, niente lavoro senza #supergreenpass, mancanza totale di libertà di svago, cure vietate pure a donne inci… - gira_marco : Privazioni, multe, niente lavoro senza #supergreenpass, mancanza totale di libertà di svago, cure vietate pure a do… - LIandiorio : RT @exlibris201: Da qualche tempo non capisco niente Da qualche tempo non capisco niente, i social disinformano la gente, la massa è divent… -

Ultime Notizie dalla rete : Niente crisi Rinasce in Toscana il lago di San Floriano ... direttore generale di Anbi, c'è necessità "di ultimare 16 bacini non completamente o per niente ... Anche nell'anno appena trascorso, il lago ha rischiato una crisi distrofica, dovuta alla siccità, alle ...

Quirinale, a questo punto Mattarella e Draghi sono le opzioni realistiche più decenti Il premier accerchiato: crisi sanitaria, partiti spaccati, pressing da Goldman Sachs a Macron In ... E non ci sarebbe niente di particolarmente nuovo sotto il cielo della politica e dell'informazione in ...

Ucraina: Zelensky chiede nuovo summit Mosca-Parigi-Berlino Agenzia ANSA Niente crisi per i Ferragnez: dopo il panico la foto che tutti si aspettavano Chi non ha una vita sociale e passa molto tempo sui social ( si scherza) ieri ha vissuto ore di panico, un po’ come tutti i follower dei Ferragnez che hanno temuto il peggio. Il motivo? Nessuna storia ...

Meno numeri per spiegare la nuova pandemia Sempre più probabile lo stop alla pubblicazione dei report giornalieri sui contagi: al Ministero della Salute si valuta un approccio diverso.

... direttore generale di Anbi, c'è necessità "di ultimare 16 bacini non completamente o per... Anche nell'anno appena trascorso, il lago ha rischiato unadistrofica, dovuta alla siccità, alle ...Il premier accerchiato:sanitaria, partiti spaccati, pressing da Goldman Sachs a Macron In ... E non ci sarebbedi particolarmente nuovo sotto il cielo della politica e dell'informazione in ...Chi non ha una vita sociale e passa molto tempo sui social ( si scherza) ieri ha vissuto ore di panico, un po’ come tutti i follower dei Ferragnez che hanno temuto il peggio. Il motivo? Nessuna storia ...Sempre più probabile lo stop alla pubblicazione dei report giornalieri sui contagi: al Ministero della Salute si valuta un approccio diverso.