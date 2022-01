New York, la polizia sceglie Ford Mustang Mach-E GT. 11,5 milioni di dollari per 184 elettriche (Di mercoledì 12 gennaio 2022) La polizia di New York ha scelto Ford Mustang Mach-E GT, la sportiva 100% elettrica ad alte prestazioni dell’Ovale Blu, come auto di servizio. A partire dal prossimo 30 giugno, dunque, cominceranno le prime consegne di quella che sarà una flotta composta da 184 veicoli, per un esborso complessivo da parte dell’amministrazione cittadina di 11,5 milioni di dollari. Un investimento che fa parte di una strategia più ampia, che mira al passaggio definitivo a veicoli elettrici entro il 2035. Giova ricordare che il solo NYPD (New York Police Department) gestisce più di 6.200 auto delle 30 mila complessive appartenenti alla flotta comunale. Quello di Ford Mustang Mach-E GT è il più grande acquisto di mezzi ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 12 gennaio 2022) Ladi Newha scelto-E GT, la sportiva 100% elettrica ad alte prestazioni dell’Ovale Blu, come auto di servizio. A partire dal prossimo 30 giugno, dunque, cominceranno le prime consegne di quella che sarà una flotta composta da 184 veicoli, per un esborso complessivo da parte dell’amministrazione cittadina di 11,5di. Un investimento che fa parte di una strategia più ampia, che mira al passaggio definitivo a veicoli elettrici entro il 2035. Giova ricordare che il solo NYPD (NewPolice Department) gestisce più di 6.200 auto delle 30 mila complessive appartenenti alla flotta comunale. Quello di-E GT è il più grande acquisto di mezzi ...

