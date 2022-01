Nel 2021 la metà delle famiglie ha rinunciato a cure. Per colpa del Covid, ma anche per costi e inadeguatezza dell’offerta (specie per anziani) (Di mercoledì 12 gennaio 2022) anche a causa del Covid, nel 2021 oltre la metà delle famiglie italiane (50,2%) ha rinunciato a prestazioni sanitarie per problemi economici, indisponibilità del servizio o inadeguatezza dell’offerta. Contemporaneamente la spesa delle famiglie per la salute, l’assistenza agli anziani e l’istruzione è aumentata. È il gap fra la crescita della domanda e l’adeguatezza dell’offerta la novità dell’edizione 2022 del Bilancio di welfare delle famiglie italiane di Cerved presentato a Roma. Secondo il rapporto, è aumentato il numero di famiglie che hanno rinunciato a prestazioni di welfare: 50,2 per cento nella ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 12 gennaio 2022)a causa del, neloltre laitaliane (50,2%) haa prestazioni sanitarie per problemi economici, indisponibilità del servizio o. Contemporaneamente la spesaper la salute, l’assistenza aglie l’istruzione è aumentata. È il gap fra la crescita della domanda e l’adeguatezzala novità dell’edizione 2022 del Bilancio di welfareitaliane di Cerved presentato a Roma. Secondo il rapporto, è aumentato il numero diche hannoa prestazioni di welfare: 50,2 per cento nella ...

