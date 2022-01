NBA 2022, i risultati della notte (12 gennaio). Memphis batte anche Golden State, bene Phoenix e Chicago (Di mercoledì 12 gennaio 2022) Sono sei le partite della notte NBA. I Memphis Grizzlies non si fermano più e arrivano alla decima vittoria consecutiva. Una striscia impressionante quella della squadra di coach Taylor Jenkins, che supera anche i Golden State Warriors per 116-108, facendo sua la partita nell’ultimo quarto con un parziale di 29-18. Un momento veramente magico quello dei Grizzlies, trascinati dal solito Ja Morant, autore di 29 punti ed 8 assist; mentre a Golden State non basta la tripla doppia di Steph Curry (27 punti, 10 assist e 10 rimbalzi) e i 14 punti di Klay Thompson. Il ko degli Warriors viene sfruttato da Phoenix che allunga in vetta alla Western Conference. I Suns vincono un match complicato contro i Toronto Raptors per 99-95 e ... Leggi su oasport (Di mercoledì 12 gennaio 2022) Sono sei le partiteNBA. IGrizzlies non si fermano più e arrivano alla decima vittoria consecutiva. Una striscia impressionante quellasquadra di coach Taylor Jenkins, che superaWarriors per 116-108, facendo sua la partita nell’ultimo quarto con un parziale di 29-18. Un momento veramente magico quello dei Grizzlies, trascinati dal solito Ja Morant, autore di 29 punti ed 8 assist; mentre anon basta la tripla doppia di Steph Curry (27 punti, 10 assist e 10 rimbalzi) e i 14 punti di Klay Thompson. Il ko degli Warriors viene sfruttato dache allunga in vetta alla Western Conference. I Suns vincono un match complicato contro i Toronto Raptors per 99-95 e ...

