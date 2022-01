Natasha Simonini è morta (Di mercoledì 12 gennaio 2022) Natasha Simonini, una delle grandji djive dei celebri compleanni di Bambola Star, è morta questa mattina. A darne l’annuncio è stata proprio Katuxa Close, sua grande amica, nonché l’annunciatrice ufficiale dei celebri video. “La notizia più Bruta R.I.P. Natasha Simonini grazie per la tua amicizia ” Katuxa non ha specificato i motivi della morte, ma Natasha Simonini quest’anno avrebbe soffiato 35 candeline. La sfilata ancheggiante, quel suo “Bonasera Katuxa” ed il vestito maculato rosa e viola hanno reso la donna la mia djiva preferita fra tutte quelle che sono state invitate al compleanno del 2011 di Bambola Star. Quando ho intervistato Katuxa Close nell’estate del 2020, lei ha parlato così della Simonini: “Sono rimasta in buonissimi rapporti con ... Leggi su biccy (Di mercoledì 12 gennaio 2022), una delle grandji djive dei celebri compleanni di Bambola Star, èquesta mattina. A darne l’annuncio è stata proprio Katuxa Close, sua grande amica, nonché l’annunciatrice ufficiale dei celebri video. “La notizia più Bruta R.I.P.grazie per la tua amicizia ” Katuxa non ha specificato i motivi della morte, maquest’anno avrebbe soffiato 35 candeline. La sfilata ancheggiante, quel suo “Bonasera Katuxa” ed il vestito maculato rosa e viola hanno reso la donna la mia djiva preferita fra tutte quelle che sono state invitate al compleanno del 2011 di Bambola Star. Quando ho intervistato Katuxa Close nell’estate del 2020, lei ha parlato così della: “Sono rimasta in buonissimi rapporti con ...

Advertising

cigaretteyellow : in che senso è morta natasha simonini - g00d4ys : in che senso è morta natasha simonini? - ecco10euro : IN QUALE SENSO MI STATE DICENDO CHE 1. SFERA E ANGELINA DIVENTERANNO GENITORI E 2. NATASHA SIMONINI È MORTA ???????? - trash_guyy : sto troppo male per la morte di Natasha Simonini non ci credo?? - giusymc98 : Riposa in pace Natasha Simonini ?? #prelemi #gfvip -

Ultime Notizie dalla rete : Natasha Simonini Natasha Simonini è morta Biccy