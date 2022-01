Nasce il difensore Alessio Romagnoli – 12 gennaio 1995 – VIDEO (Di mercoledì 12 gennaio 2022) Il 12 gennaio 1995 Nasce, ad Anzio, Alessio Romagnoli, difensore del Milan e della Nazionale Italiana: uno dei talenti più interessanti d’Italia Alessio Romagnoli è sicuramente uno dei prospetti più interessanti all’interno del panorama calcistico italiano. Nato ad Anzio il 12 gennaio 1995, ha mosso i suoi primi passi con il pallone nelle giovanili della Roma, esordendo in prima squadra l’11 dicembre 2012 sotto la guida tecnica di Zdenek Zeman. Romagnoli ricopre il ruolo di difensore centrale, pur avendo originariamente fatto anche il terzino sinistro. Vanta ottima eleganza nel movimento e nel controllo del pallone ed è dotato di grande intelligenza tattica. La sua ... Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 12 gennaio 2022) Il 12, ad Anzio,del Milan e della Nazionale Italiana: uno dei talenti più interessanti d’Italiaè sicuramente uno dei prospetti più interessanti all’interno del panorama calcistico italiano. Nato ad Anzio il 12, ha mosso i suoi primi passi con il pallone nelle giovanili della Roma, esordendo in prima squadra l’11 dicembre 2012 sotto la guida tecnica di Zdenek Zeman.ricopre il ruolo dicentrale, pur avendo originariamente fatto anche il terzino sinistro. Vanta ottima eleganza nel movimento e nel controllo del pallone ed è dotato di grande intelligenza tattica. La sua ...

