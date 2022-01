Napoli, rinnovo Mertens: nessuna speranza, ma lui firmerebbe anche al ribasso (Di mercoledì 12 gennaio 2022) Dries Mertens firmerebbe il rinnovo con il Napoli anche al ribasso, ma gli azzurri non sono disposti a proseguire Così come da Lorenzo Insigne, il Napoli a fine stagione divorzierà anche da Dries Mertens perdendo così le sue due bandiere. Il contratto del belga è in scadenza a giugno ma, come riportato da Il Mattino, il club azzurro non avrebbe intenzione di esercitare la clausola per il rinnovo automatico. Dal canto suo, Mertens firmerebbe anche al ribasso pur di continuare a vestire la maglia del Napoli. nessuna speranza, però, che arrivi il rinnovo di contratto. L'articolo ... Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 12 gennaio 2022) Driesilcon ilal, ma gli azzurri non sono disposti a proseguire Così come da Lorenzo Insigne, ila fine stagione divorzieràda Driesperdendo così le sue due bandiere. Il contratto del belga è in scadenza a giugno ma, come riportato da Il Mattino, il club azzurro non avrebbe intenzione di esercitare la clausola per ilautomatico. Dal canto suo,alpur di continuare a vestire la maglia del, però, che arrivi ildi contratto. L'articolo ...

